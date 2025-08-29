Скидки
«Ньюкасл» сообщил «Ливерпулю», что готов продать Исака за € 150 млн — Тавольери

«Ньюкасл Юнайтед» с одобрения главного тренера Эдди Хау проинформировал «Ливерпуль» и окружение шведского нападающего Александера Исака в готовности продать лидера атаки своей команды за £ 130 млн (чуть более € 150 млн). Об этом сообщает журналист и инсайдер Саша Тавольери в соцсети X.

По информации источника, «Ливерпуль» в ближайшие часы сделает данное предложение «Ньюкаслу». Отмечается, что данный момент стал возможным после того, как «сороки» нашли замену Исаку в лице 23-летнего форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ньюкасл» заплатит за немца € 80 млн плюс бонусы, а сам трансфер является согласованным.

На данный момент Исак тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.

Рекорды «Ливерпуля»:

