Галактионов – о Пруцеве: не ожидали, что он сыграет 90 минут за «Спартак» с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче Кубка России с «Акроном» (2:0) высказался об аренде полузащитника Данила Пруцева из «Спартака».

«На самом деле, мы готовили его даже сегодня в подсознании. Мы никак не ожидали, что он сыграет девяносто минут во вторник. Ставить его через день посчитали нецелесообразным. Тем более, у нас есть группа игроков, которая с нами тренировалась и работала. Дали ему возможность восстановиться. Безусловно, он будет готов. Мы с ним разговаривали, он в хорошем расположении духа. Он знает нас, наши требования. Пруцев играл у меня в отборочных матчах чемпионата Европы в своё время. Я знаю его возможности. Он знаком практически со всеми ребятами, потому что это игрок национальной сборной России. Его качества всем понятны. Это футболист, способный сыграть на нескольких позициях в центре поля — как нижнего, так и верхнего, и бокс-ту-бокс, со своими плюсами, объёмом, двигательной активностью, качествами. Главное, что у него интеллект футбольный. Мы считаем, что это хорошая опция для команды, чтобы мы имели возможность и по ходу матча на него рассчитывать. Безусловно, и с первых минут тоже. Всё зависит от него. Турнир длинный, матчей очень много. Помощь каждого игрока, вне зависимости от фамилий, будет сейчас нужна», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

28 августа «Спартак» объявил о продлении контракта с Пруцевым и уходе хавбека в аренду в «Локомотив». Новое соглашение между хавбеком и клубом рассчитано до 2028 года. Во вторник, 26 августа, Пруцев провёл 90 минут в матче Кубка России с «Пари НН» (4:0).