«Милан» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу Довбика — Скира

«Милан» ведёт переговоры с «Ромой» о трансфере украинского нападающего «Ромы» Артёма Довбика в последние дни трансферного окна. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, «россонери» уже провели встречу с итальянским посредником нападающего. Отмечается, что «Рома» открыта для предложений по Довбику, так как форвард не входит в долгосрочные планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Подчёркивается, что «Милан» всё ещё ищет форварда, несмотря на то, что близок к завершению перехода Кристофера Нкунку из «Челси».

Ранее сообщалось, что переговоры по переходу Довбика в «Вильярреал» сорвались.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: