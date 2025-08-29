«Можем закупаться попкорном». Радимов – о нашумевших словах Дзюбы по поводу «Акрона»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о нашумевшем обращении российского нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы к руководству клуба после поражения команды в матче шестого тура РПЛ с ЦСКА (1:3). Дзюба публично обратился к руководству тольяттинцев с требованием усилить состав в летнее трансферное окно.

«Тедеев стал заложником того, что вся схема игры строится под Дзюбу. Он не настолько быстрый, не настолько мобильный, приходится жертвовать тем прессингом, который был у «Акрона». Теперь нам будет интересно, мы можем закупаться попкорном и смотреть, как из этой ситуации будет выходить «Акрон», главный тренер и тот же Дзюба. Потому что вот этот конфликт, который произошел между Дзюбой и генеральным директором, он вынесен в прессу, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. Команда не побеждает в чемпионате России четыре матча — два поражения и две ничьи. В следующем туре «Акрон» встретится с «Балтикой».