Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» договорился о покупке Хави Симонса за € 60 млн — Романо

«Тоттенхэм» договорился о покупке Хави Симонса за € 60 млн — Романо
Комментарии

«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Лейпцигом» по трансферу полузащитника Хави Симонса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, предложение лондонцев в размере € 60 млн было принято, и «шпоры» рассчитывают оформить сделку уже в пятницу.

22-летний голландец в сезоне-2024/25 провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с Хави Симонсом условия личного контракта. Действующий договор хавбека с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» может перехватить трансфер Симонса у «Челси», «Лейпциг» просит € 70 млн — Sky
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android