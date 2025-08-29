«Тоттенхэм» договорился о покупке Хави Симонса за € 60 млн — Романо

«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Лейпцигом» по трансферу полузащитника Хави Симонса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, предложение лондонцев в размере € 60 млн было принято, и «шпоры» рассчитывают оформить сделку уже в пятницу.

22-летний голландец в сезоне-2024/25 провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с Хави Симонсом условия личного контракта. Действующий договор хавбека с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года.