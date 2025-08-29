Скидки
«Милан» и «Манчестер Сити» обсуждают трансфер Аканджи — Романо

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, переговоры между клубами проходят успешно. Переход 30-летнего швейцарца будет зависеть от его решения и окончательной договорённости сторон.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» также согласовал трансфер Аканджи за £15 млн (€ 17 млн), однако сделка не была завершена.

Напомним, защитник является воспитанником швейцарского футбола, выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию». С 2017 года он играет за национальную сборную Швейцарии. Контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн.

