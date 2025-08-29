Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» — Ди Марцио

«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» — Ди Марцио
Комментарии

«Ювентус» рассматривает нападающего «Челси» Николаса Джексона как альтернативу Рандалю Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры с «ПСЖ» по французскому форварду находятся на продвинутой стадии, но пока не завершены, поэтому туринский клуб готовит запасные варианты.

Итальянцы уже наладили контакты с «Челси» по Джексону, несмотря на то, что основным претендентом на игрока считается «Бавария».

22-летний сенегалец перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. С тех пор он провёл 81 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2033 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в € 50 млн.

Материалы по теме
Форвард «Челси» Джексон согласился перейти в «Баварию» — Фальк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android