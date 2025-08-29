Сергей Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к домашнему матчу с «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу подготовки сине-бело-голубых к домашней игре 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», которая пройдёт 30 августа, на фоне сыгранного 26 августа выездного матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).

«Конечно, сейчас важно посмотреть, как восстановятся к игре ребята, которые летали в Оренбург и сыграли много. Нужно понять, насколько они будут готовы и свежи к матчу против «Пари НН», и принять решение о том, кто будет играть в стартовом составе. А так подготовка в привычном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» — «Зенит» завершился победой гостей со счётом 5:3, голами в составе сине-бело-голубых отметились Максим Глушенков (дубль), Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

В шести стартовых турах РПЛ «Зенит» набрал девять очков и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место, уступая шесть очков лидирующему «Краснодару».

