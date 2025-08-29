Скидки
Сергей Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к домашнему матчу с «Пари НН» в РПЛ

Сергей Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к домашнему матчу с «Пари НН» в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу подготовки сине-бело-голубых к домашней игре 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», которая пройдёт 30 августа, на фоне сыгранного 26 августа выездного матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 33'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 67'    
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Конечно, сейчас важно посмотреть, как восстановятся к игре ребята, которые летали в Оренбург и сыграли много. Нужно понять, насколько они будут готовы и свежи к матчу против «Пари НН», и принять решение о том, кто будет играть в стартовом составе. А так подготовка в привычном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» — «Зенит» завершился победой гостей со счётом 5:3, голами в составе сине-бело-голубых отметились Максим Глушенков (дубль), Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

В шести стартовых турах РПЛ «Зенит» набрал девять очков и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место, уступая шесть очков лидирующему «Краснодару».

