Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков получил «Стальной рельс» как лучший игрок «Локомотива» сезона-2024/25

Алексей Батраков получил «Стальной рельс» как лучший игрок «Локомотива» сезона-2024/25
Комментарии

Болельщики «Локомотива» признали воспитанника клуба Алексея Батракова лучшим игроком сезона-2024/25 и вручили ему приз «Стальной рельс».

«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперёд, а после — скандируете моё имя. Я постараюсь сделать всё, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» — моя мечта. Спасибо вам большое!» — приводит слова полузащитника телеграм-канал клуба.

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Сперцян, Батраков и Кордоба — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android