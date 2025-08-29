Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил об уходе футболиста в клуб Первой лиги

«Сочи» объявил об уходе футболиста в клуб Первой лиги
Комментарии

Официальный телеграм-канал «Сочи» сообщил о переходе 21-летнего полузащитника Руслана Шагиахметова в ульяновскую «Волгу», выступающую в Pari Первой лиге.

Опорный полузащитник Шагиахметов перешёл в «Сочи» в июле 2024 года из клубной системы московского «Динамо», в которой провёл чуть менее пяти лет, к моменту трансфера выступая во Второй лиге в составе «Динамо-2». В сезоне-2024/2025 на счету игрока три матча за «барсов» в Первой лиге и три матча в Фонбет Кубке России без результативных действий.

В шести стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android