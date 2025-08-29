«Сочи» объявил об уходе футболиста в клуб Первой лиги

Официальный телеграм-канал «Сочи» сообщил о переходе 21-летнего полузащитника Руслана Шагиахметова в ульяновскую «Волгу», выступающую в Pari Первой лиге.

Опорный полузащитник Шагиахметов перешёл в «Сочи» в июле 2024 года из клубной системы московского «Динамо», в которой провёл чуть менее пяти лет, к моменту трансфера выступая во Второй лиге в составе «Динамо-2». В сезоне-2024/2025 на счету игрока три матча за «барсов» в Первой лиге и три матча в Фонбет Кубке России без результативных действий.

В шести стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.