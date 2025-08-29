Главный тренер «Акрона» Тедеев: иногда просто боюсь за Дзюбу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему не задействует 37-летнего нападающего Артёма Дзюбу в матчах Фонбет Кубка России.

— Среди пока непокорённых Дзюбой бомбардирских рекордов остаётся Кубок России. Эта цель его не воодушевляет, или он просто не может уже проводить два матча в неделю?

— Не то что не может — я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвётся играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни». А во время матча, когда вовлечённость в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, — отходи. И он прислушивается, отходит.

Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимальное потребление кислорода. — Прим. «Чемпионата») падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются. Пока Артём уделяет очень много внимания своим силовым способностям. В футболе сила преобладает. Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки. Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в плане быта, восстановления. Но если я сегодня их его лишу — начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать — бессмысленно. Этот человек прошёл всё. Тем не менее мы очень много общаемся, — рассказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

В текущем сезоне форвард «Акрона» Артём Дзюба не сыграл ни в одном из трёх проведённых командой матчей Кубка России. На счету нападающего три гола и два результативных паса в шести матчах Мир РПЛ.

