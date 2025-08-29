Скидки
21:45 Мск
«Такие моменты убивают характер футбола». Тедеев — о трактовках судьи в игре с ЦСКА

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал трактовку спорных эпизодов в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

— Вы понимаете, почему рука Бокоева — это пенальти, а рука Кругового — нет?
— К этому можно ещё добавить руку, которая была в прошлом матче с «Оренбургом». Чем она отличается от руки Бокоева? Еле заметный кикс, после которого мяч попадает в руку и летит в ворота. На мой взгляд, абсурдным в этих правилах является то, когда мяч летит в ворота, и путь ему преграждает рука. А когда футболист выигрывает единоборство и бьёт мячом себе по руке, то такая интерпретация вызывает много вопросов. В подобных ситуациях, как у Кругового, защитники зачастую убирают руки за спину, чтобы в них не попали мячом. А в данной ситуации рука была отставлена и увеличивала площадь тела. Мяч двигался от одного нашего футболиста к другому, который находился в выгодном положении.

Я считаю, что такие моменты убивают характер футбола. Это как раз-таки ситуация, где команда реализовала эпизод и попала из зоны развития в зону завершения. Этого гола не состоялось — не добавилось улыбок на трибунах, настроения болельщикам. Мне кажется, в судействе должны понимать, что такое характер матча. Все правила должны быть скорректированы, и они должны быть донесены до нас, тренеров, чтобы нам стало более понятно. Потому что зимой мы можем обсуждать какие-то нюансы с действиями в штрафной площади, получая информацию от определённых арбитров, где мы часто шутим и говорим, что это «серая зона». То есть сами судьи рассказывают о том, что происходит сегодня в футболе, говорят о «серой зоне». Значит, она существует. А что такое «серая зона»? Непонятно, какое принимать решение. В этот момент хотелось бы, чтобы «серая зона» двигалась в сторону белого отношения к каждому эпизоду. Этого нам явно не хватает, — рассказал Тедеев в эксклюзивном интервью Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

Напомним, на 59-й минуте матча судья назначил пенальти после того, как мяч попал в руку защитника «Акрона» Марата Бокоева.

