Главный тренер «Акрона» Тедеев рассказал, чем завершился его конфликт с Талалаевым

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился подробностями и результатом своего конфликта с главным тренером калининградской «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Я услышал то, что нельзя было говорить. Наверное, я как младший в той ситуации должен был оказаться терпеливее. Возможно, сжать кулаки и промолчать. А я не смог, поскольку это касалось личных моментов. Мне, правда, сразу прислали видео, где он публично извинился. Для меня это было важно. Я посчитал нужным сразу на это ответить. Дозвониться на следующий день не получилось, но я отправил голосовое сообщение. И он мне тут же ответил. Если какой-то конфликт и был, то он исчерпан», — рассказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

После матча группового этапа Фонбет Кубка России «Акрон» — «Балтика» (2:1) произошла перепалка между главными тренерами команд соперников Зауром Тедеевым и Андреем Талалаевым.

Видео: Тедеев — о стычке с Талалаевым и совете Карпина