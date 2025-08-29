Скидки
Тедеев: «Акрону» нужно хорошо вооружиться, чтобы быть выше в таблице. Очень ждём усиление

Тедеев: «Акрону» нужно хорошо вооружиться, чтобы быть выше в таблице. Очень ждём усиление
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев считает, что команде необходимо серьёзное укрепление состава, чтобы улучшить турнирные позиции.

— На что способен претендовать нынешний состав «Акрона»?
— Мы хотим быть выше, чем в прошлом сезоне. Для этого нам нужно хорошо вооружиться. Сейчас как раз тот этап, чтобы это вооружение в виде футболистов появлялось. Мы очень ждём усиление. Если спросить любого тренера России, каждый скажет, что ему нужно усиление. Другое дело, в какой мере. Мера сегодня для нас достаточно серьёзна. К 12 сентября она должна быть удовлетворена на 100%. Как сказал генеральный директор, это мера составляет около пяти позиций, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

Напомним, «Акрон» после шести туров имеет в активе шесть очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

