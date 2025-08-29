В «Акроне» отреагировали на информацию об интересе клуба к Эдгару Севикяну

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал информацию о трансферном интересе красно-чёрных к атакующему полузащитнику венгерского «Ференцвароша» и сборной Армении Эдгару Севикяну.

— Действительно ли Эдгар Севикян близок к переходу в «Акрон»?

— Следите за официальными новостями. Нам много кто интересен. Криштиану Роналду, например, — это вам инсайд небольшой (улыбается). Обо всём узнаете из официальных источников, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

24-летний Эдгар Севикян сезон-2024/2025 провёл в московском «Локомотиве», на счету игрока четыре результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах за железнодорожников.

