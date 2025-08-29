Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Игрок «Нарта» дисквалифицирован на пять матчей Кубка России за угрозы судьям

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) вынес решение по инциденту в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Кубань-Холдинг» — «Нарт». Встреча завершилась вничью 0:0, а в серии пенальти кубанцы победили — 4:3. Футболист черкесского клуба Алан Лелюкаев получил дисквалификацию на пять матчей турнира за угрозы арбитрам.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Кубань Холдинг
Павловская
Окончен
0 : 0
4 : 3
Нарт
Черкесск
Удаления: нет / Лелюкаев – 56'

«Сначала он был удалён за серьёзное нарушение правил игры. После удаления футболист шёл с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады — главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой. По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять игр Кубка России», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца ТАСС.

Алан Лелюкаев был удалён на 56-й минуте встречи за грубое нарушение правил.

