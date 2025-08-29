Семак рассказал о тренировках игроков «Зенита», не летавших в Оренбург на матч Кубка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как готовились к домашней игре 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» 30 августа игроки, не летавшие на выездной матч Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3) 26 августа.

— Сергей Богданович, часть игроков не ездила в Оренбург, а занималась дома по индивидуальной программе или, может быть, в группе как раз, потому что их было много?

— В группе. Тренеры Александр Анюков, Игорь Симутенков оставались и работали с ребятами, которые не летали в Оренбург. Была такая же работа, как и в нашем обычном цикле, только немножко в усечённом составе.

— Никто из них не выпал за время вашего отсутствия? И из тех, кто был в Оренбурге, тоже все готовы?

— Да, никто не выпал, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее в заявку сине-бело-голубых на матч «Оренбург» — «Зенит» не были включены такие игроки, как голкипер Денис Адамов, нападающий Александр Соболев, полузащитники Луис Энрике, Жерсон, Густаво Мантуан, Вендел, Саша Зделар, Вильмар Барриос, защитник Ванья Дркушич.

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну