Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о тренировках игроков «Зенита», не летавших в Оренбург на матч Кубка

Семак рассказал о тренировках игроков «Зенита», не летавших в Оренбург на матч Кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как готовились к домашней игре 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» 30 августа игроки, не летавшие на выездной матч Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3) 26 августа.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 33'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 67'    
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, часть игроков не ездила в Оренбург, а занималась дома по индивидуальной программе или, может быть, в группе как раз, потому что их было много?
— В группе. Тренеры Александр Анюков, Игорь Симутенков оставались и работали с ребятами, которые не летали в Оренбург. Была такая же работа, как и в нашем обычном цикле, только немножко в усечённом составе.

— Никто из них не выпал за время вашего отсутствия? И из тех, кто был в Оренбурге, тоже все готовы?
— Да, никто не выпал, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее в заявку сине-бело-голубых на матч «Оренбург» — «Зенит» не были включены такие игроки, как голкипер Денис Адамов, нападающий Александр Соболев, полузащитники Луис Энрике, Жерсон, Густаво Мантуан, Вендел, Саша Зделар, Вильмар Барриос, защитник Ванья Дркушич.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сергей Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к домашнему матчу с «Пари НН» в РПЛ

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android