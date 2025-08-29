Заур Тедеев дал совет Артёму Дзюбе относительно тренерской карьеры

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал рекомендации Артёму Дзюбе на случай завершения игровой карьеры.

«Артём этот ответ сам для себя ещё не знает. Единственное, что я хочу, — чтобы он закончил с футболом абсолютно здоровым человеком. А это будет во многом зависеть от его настроения. Центральная нервная система даёт сбои тогда, когда настроение ухудшается. А если она дала сбой, это точно скажется на здоровье в плане мышечных повреждений. Есть такое понятие: гомеостаз — защитные функции внутри головного мозга. И вот эти дурные мысли, которые лезут в голову, должно что-то отторгать. Вот этот уровень иммунитета головного мозга у Артёма очень высокий. Я другого такого футболиста не видел. Его с толку сбить очень сложно. Но если вдруг в определённый момент у него начнёт накапливаться психоэмоциональная усталость, эти функции могут снижаться. Поэтому Артёму нужно больше концентрироваться на позитиве — и я, и он это понимаем.

Но когда Дзюба всё-таки решит закончить, я первым буду советовать ему идти работать тренером. Именно тренером, который всё должен пройти, изучить для себя детско-юношеский футбол. Менталитет, харизма, умение общаться с людьми, достаточная жёсткость — всё в нём есть. Самое главное — научиться изучать футболиста изнутри. И пробовать. А это практика — теория — практика, а не теория — практика — теория. Надо начать работать, шишек набить и двигаться вперёд. Я ему этого искренне желаю. Я даже поделился своими соображениями на этот счёт с отцом Артёма», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

Напомним, нападающий присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В сезоне-2025/2026 он забил три гола и отдал две результативные передачи в шести матчах Мир РПЛ. Контракт Дзюбы с клубом действует до июня 2026 года.