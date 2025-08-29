Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, матчем «Родина» — «Торпедо» стартует 7-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 7-го тура Первой лиги.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги (время — московское)

29 августа, пятница:

18:00. «Родина» — «Торпедо» Москва.

30 августа, суббота:

10:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»;
13:30. «Енисей» — «Сокол»;
16:00. «Уфа» — «Чайка»;
16:00. «Волга» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Шинник» — «Черноморец»;
18:00. «Ротор» — «Спартак» Кострома;
18:00. «Нефтехимик» — «Челябинск».

31 августа, воскресенье:

14:00. «Урал» — «Факел».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел» (18).

