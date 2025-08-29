Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 29 августа

Сегодня, 29 августа, состоится первый матч в рамках 7-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги 25 августа (время — московское):

18:00. «Родина» — «Торпедо» Москва.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков из 18 возможных. Второе место занимает «Урал», набравший 15 очков после шести игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (13) и «КАМАЗ» (13). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который сумел набрать лишь два очка за шесть игр.