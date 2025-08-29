Игрок «Локомотива» Комличенко: мы с Пруцевым с одного края, никаких проблем точно не будет

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко оценил переход полузащитника Данила Пруцева из «Спартака» в стан железнодорожников. Игрок отправился в «Локомотив» на правах аренды.

«Пруцев — усиление для «Локомотива». Мы хорошо его приняли, но ещё не тренировались вместе. Я Пруца знаю, мы с ним с одного края. Поэтому у меня с ним точно никаких проблем не возникнет», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.