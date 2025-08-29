Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Комличенко: мы с Пруцевым с одного края, никаких проблем точно не будет

Игрок «Локомотива» Комличенко: мы с Пруцевым с одного края, никаких проблем точно не будет
Комментарии

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко оценил переход полузащитника Данила Пруцева из «Спартака» в стан железнодорожников. Игрок отправился в «Локомотив» на правах аренды.

«Пруцев — усиление для «Локомотива». Мы хорошо его приняли, но ещё не тренировались вместе. Я Пруца знаю, мы с ним с одного края. Поэтому у меня с ним точно никаких проблем не возникнет», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Спартак» отпустил Пруцева в «Локо»! А за Педро пришли из Саудовской Аравии! LIVE
Live
«Спартак» отпустил Пруцева в «Локо»! А за Педро пришли из Саудовской Аравии! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android