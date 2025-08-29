Тедеев: мне кажется, этот лимит на легионеров примут. Но почему нет решения до сих пор?

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в Мир РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Мне кажется, что этот лимит примут. Но почему до сих пор нет решения? Почему нельзя сказать? Если вынесли этот вопрос на обсуждение, решите как можно скорее и дайте нам понимание, что в следующем сезоне будет вот так. Это же определённые финансовые траты. Скажите в это трансферное окно, чтобы мы сумели переориентироваться с точки зрения направления трансферов. Это больше касается команд, которые наполняют чемпионат, чтобы он существовал.

Мы сегодня говорим, что в РПЛ должно быть 18 клубов, и я это поддерживаю. Это увеличит количество матчей и даст возможность болельщику чаще находиться на стадионе. В то же время такими действиями, когда мы долго замалчиваем, клубы-середняки и ниже сильно страдают, ведь у нас суженные возможности. Если нам скажут, что будет так, мы перестанем идти за более дорогими футболистами за рубеж и чаще будем заглядывать в регионы, хотя наши игроки бывают даже дороже иностранных. Будем агрессивнее искать футболистов в академии, больше смотреть на Первую лигу и другие академии. Но мы сейчас не знаем, что дальше будет. Поэтому дорожим всеми футболистами, которые сейчас у нас есть», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.