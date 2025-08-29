Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В субботу, 30 августа, стартует 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 7-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 7-го тура РПЛ (время — московское):

30 августа, суббота

  • 14:00. «Оренбург» — «Рубин»;
  • 16:15. «Зенит» — «Пари НН»;
  • 18:30. «Спартак» — «Сочи»;
  • 20:45. «Ростов» — «Ахмат» ;

31 августа, воскресенье

  • 13:30. «Акрон» — «Балтика»;
  • 15:45. «Локомотив» — «Крылья Советов»;
  • 18:00. «ЦСКА» — «Краснодар»;
  • 20:30. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».

