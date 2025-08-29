Николай Комличенко: очень хочу попасть в «Клуб 100», это стало бы важным достижением

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что очень хочет попасть в «Клуб 100», в который вступают российские футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах на высшем уровне. В матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (2:0) Комличенко забил 99-й гол.

«Попадание в «Клуб 100» стало бы важным достижением для меня. Иду к этому, очень хочется там оказаться. Постараюсь сделать это уже в следующей игре», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комличенко перебрался в «Локомотив» в это трансферное окно. Ранее опытный нападающий выступал за «Ростов», «Динамо» и «Краснодар».