Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga в честь Алексея Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga «Bad Romance» в честь полузащитника команды Алексея Батракова. В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провёл восемь матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

— Вы наверняка слышали, как болельщики переделали песню Lady Gaga в кричалку про Батракова.

— Я русские песни слушаю (улыбается).

— Может, в команде как-то на это отреагировали?

— Я слышал об этой ситуации, что песни иностранных исполнителей переименовали. Я хоть и молодой по возрасту, но родился в Советском Союзе, поэтому слушаю российские, советские исполнения, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».