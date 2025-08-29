Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga в честь Алексея Батракова

Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga в честь Алексея Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga «Bad Romance» в честь полузащитника команды Алексея Батракова. В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провёл восемь матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

— Вы наверняка слышали, как болельщики переделали песню Lady Gaga в кричалку про Батракова.
— Я русские песни слушаю (улыбается).

— Может, в команде как-то на это отреагировали?
— Я слышал об этой ситуации, что песни иностранных исполнителей переименовали. Я хоть и молодой по возрасту, но родился в Советском Союзе, поэтому слушаю российские, советские исполнения, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
Галактионов — о Пруцеве: не ожидали, что он сыграет 90 минут за «Спартак» с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android