Тедеев: в нынешней ситуации иностранцу могут понравиться в РПЛ только цифры

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о приглашении легионеров в российские клубы. В условиях международного отстранения этот процесс усложнился, отметил специалист.

«Для всех российских клубов сейчас это сложно и становится дороже. Чтобы футболист пришёл, ему должно что-то понравиться. А в нынешней ситуации ему могут понравиться только цифры. Таких цифр может не хватить для определённых футболистов. Я предполагаю, что российский клуб из топ-5 при рыночной стоимости футболиста 10 рублей может предложить 12. Нам же в этой ситуации правильнее будет сбивать эту сумму, чтобы быть готовым к тратам. Это же частный футбольный клуб, поэтому есть сложности.

Мы же в основном видим этих футболистов в объективе телевизора. Я могу оценивать игрока, когда чётко выстроен селекционный процесс, и там получают информацию относительно тех позиций, которые нам нужно усилить. Они получают список футболистов, анализируют и потом передают тренерскому штабу. А тренерский штаб видит их только в объективе телевизора, и чаще всего это не техническая запись, где ты не увидишь, как он открывается и действует без мяча, что очень важно.

Для меня лично самая сложная работа — определить футболиста. В этой ситуации нам хочется максимально знать об этом игроке. Мы же, как правило, смотрим не тех футболистов, которые широко известны всей Европе и Азии. В этот момент нужно очень внимательно отсматривать каждого игрока, а на это уходит очень много времени и бессонных ночей. Когда ты смотришь за футболистом и в какой-то момент он становится недоступным, это как в ситуации, когда ты много атаковал, но в конце матча счёт 0:0. Что-то не срослось — не всегда зависит от нас, а от других разных факторов», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.