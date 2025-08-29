Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 29 августа, матчем «Эльче» — «Леванте» стартует 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 3-го тура Ла Лиги (время московское)
Пятница, 29 августа:
20:30. «Эльче» — «Леванте»;
22:30. «Валенсия» — «Хетафе».
Суббота, 30 августа:
18:00. «Алавес» — «Атлетико» Мадрид;
20:00. «Овьедо» — «Реал Сосьедад»;
20:30. «Жирона» — «Севилья»;
22:30. «Реал» Мадрид — «Мальорка».
Воскресенье, 31 августа:
18:00. «Сельта» — «Вильярреал»;
20:00. «Бетис» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Эспаньол» — «Осасуна»;
22:30. «Райо Вальекано» — «Барселона».