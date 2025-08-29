Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу 2025/2026

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, матчем «Эльче» — «Леванте» стартует 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 29 августа:

20:30. «Эльче» — «Леванте»;
22:30. «Валенсия» — «Хетафе».

Суббота, 30 августа:

18:00. «Алавес» — «Атлетико» Мадрид;
20:00. «Овьедо» — «Реал Сосьедад»;
20:30. «Жирона» — «Севилья»;
22:30. «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Воскресенье, 31 августа:

18:00. «Сельта» — «Вильярреал»;
20:00. «Бетис» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Эспаньол» — «Осасуна»;
22:30. «Райо Вальекано» — «Барселона».

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
