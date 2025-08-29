Расписание матчей 2-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Сегодня, 29 августа, матчем «Кремонезе» — «Сассуоло» стартует 2-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Серии А (время московское)

Пятница, 29 августа:

19:30. «Кремонезе» — «Сассуоло»;
21:45. «Лечче» — «Милан»;

Суббота, 30 августа:

19:30. «Парма» — «Аталанта»;
19:30. «Болонья» — «Комо»;
21:45. «Пиза» — «Рома»;
21:45. «Наполи» — «Кальяри»;

Воскресенье, 31 августа:

19:30. «Торино» — «Фиорентина»;
19:30. «Дженоа» — «Ювентус»;
21:45. «Лацио» — «Верона»;
21:45. «Интер» — «Удинезе».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Интер» (3).

