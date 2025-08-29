Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев сравнил ЦСКА Николича и Челестини

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сравнил ЦСКА под руководством нынешнего тренера Фабио Челестини и бывшего наставника Марко Николича.

«С точки зрения тактической схемы ЦСКА немного видоизменился. Если Николич играл «ромбом», то сегодня мы видим более прогрессивного Глебова на краях атаки. За таким футболистом очень приятно наблюдать. Это будущее российского футбола. Я ему желаю добиться как можно большего в футбольной жизни. То же самое могу сказать про Облякова, который чаще и больше попадает в позиции, где становится опаснее. Очень интересно наблюдать за прогрессом Мусаева и всей линии обороны ЦСКА.

То, что армейцы сейчас играют в современный футбол, — это безусловная заслуга Николича, но и нынешнего тренерского штаба тоже. Мне очень нравится эта команда. Когда мы играли с ними в Кубке России, она мне тоже понравилась. Мало что поменялось с того момента — игра шла по такому же сценарию. Просто в прошлом матче мы оказались немного успешнее. Понятно, что сейчас выступали не все футболисты, выходившие в кубковой игре, но и у нас был совершенно другой состав», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

