КДК дисквалифицировал игрока «Ахмата» Касинтуру на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам заседания в четверг применил к футболисту «Ахмата» Эгашу Касинтуре санкцию в виде дисквалификации на два матча, один из которых — условный, сообщает пресс-служба грозненцев в телеграм-канале. Касинтура заработал удаление в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» состоялся 22 августа. В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч.

Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Ахмат» — 10-й, «Оренбург» — 11-й.