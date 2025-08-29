Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК дисквалифицировал игрока «Ахмата» Касинтуру на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам заседания в четверг применил к футболисту «Ахмата» Эгашу Касинтуре санкцию в виде дисквалификации на два матча, один из которых — условный, сообщает пресс-служба грозненцев в телеграм-канале. Касинтура заработал удаление в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» состоялся 22 августа. В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч.

Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Ахмат» — 10-й, «Оренбург» — 11-й.

