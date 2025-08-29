Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, есть ли шансы у «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 30 августа и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть ли хоть один шанс у «Пари НН»? Нет, я ставлю: минимум три «Зенит» забьёт. Не говорю, что «Нижний Новгород» не забьёт, потому что, если Нино опять не будет играть, там у них проблемы будут в обороне», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Зенит» (9) — шестой.

