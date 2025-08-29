Скидки
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Ньямси: Дембеле — мой друг. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч»

Футболист «Локомотива» Жерзино Ньямси хочет, чтобы «Золотой мяч» — 2025 выиграл вингер «ПСЖ» и сборной Франции по футболу Усман Дембеле.

«Мы с Дембеле знакомы по совместному времени в «Ренне». Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч». Во-первых, потому что он провёл отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов — Усман заслужил! А во-вторых, потому что он мой друг», — сказал Ньямси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны. В финале клубного чемпионата мира парижане проиграли «Челси» — 0:3.

