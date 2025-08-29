Скидки
Все новости
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Футбольные шахматы». Бубнов предположил, как будет развиваться матч ЦСКА — «Краснодар»

Бывший российский футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча состоится 31 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Закрытой тактики не будет. ЦСКА не понесётся по той простой причине, что на «Краснодар» нельзя нестись никому — они могут ответить. Но, знаешь как, здесь будет сбалансированный футбол, на мой взгляд. То есть команды будут отвечать атакой на атаку.

И потом будет ещё зависеть от того, где они прессинговать будут. Вот решится ЦСКА «Краснодар» прессинговать на их половине поля? И пойдёт прессинговать Мусаев на их половине поля там? Они могут шлагбаум поставить в середине поля, мне кажется, и эти будут стараться шлагбаум поставить. И там будет битва полузащиты. Кто выиграет в средней линии — получит преимущество.

Но, опять же, это такие команды, такого класса. Я выиграл преимущество в середине поля, да? Значит, я вынудил другую команду, они квалифицированные футболисты, отойти глубже назад, значит, они отошли, закрылись. Но закрылись не чтобы автобус поставить, а чтобы контратаковать. Все быстрые: и там, и там. И вот здесь кто кого переиграет, на несколько ходов нужно смотреть. Ну это футбольные шахматы очень серьёзные будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

