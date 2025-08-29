Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заур Тедеев: владелец клуба хочет, чтобы «Акрон» играл в такой футбол

Заур Тедеев: владелец клуба хочет, чтобы «Акрон» играл в такой футбол
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о стиле игры тольяттинской команды. Он признался, что в команду подбираются только те игроки, которые нацелены на атаку.

— Объективности ради, чтобы садиться и играть в низком блоке, нужны соответствующие футболисты. Наверняка приобретение Артёма Дзюбы предполагало, что команда должна атаковать. Такие игроки, как Дзюба, Джаковац, Марадишвили, Пестряков, Бакаев, Фернандес, хорошо умеют это делать. У Джаковаца было много результативных действий в прошлой команде. Вряд ли мы его брали в «Акрон», чтобы больше обороняться. Весь наш селекционный посыл направлен на то, чтобы были футболисты, умеющие атаковать. Вырабатывается определённый стиль в концепции клуба и академии. Как можно в определённый момент с определёнными командами играть в тот футбол, который ты не хочешь видеть? Если твои футболисты этому не соответствуют, особенно с точки зрения терпения, построить игру от обороны очень сложно. Лучше проиграть в той манере, которую ты тренируешь и хочешь видеть. Мы и в прошлом сезоне старались быть максимально агрессивными на половине поля соперника и контролировать мяч. В игре с ЦСКА что-то получилось, а что-то — нет. Но 100% мы становимся мудрее. Это видно, потому что у нас стало меньше провальных матчей, в отличие от прошлого сезона, когда мы могли пропустить и четыре мяча.

— Ощущаете изменение отношения соперников к «Акрону»?
— Конечно! Это абсолютно нормально, и мы к этому готовы. Иногда по ходу матча меняем тактику. Под какие-то нюансы нужно подстраиваться, но при этом не терять намеченный план и стиль, который должен преобладать, потому что растёт новое поколение игроков. Академия должна давать нам футболистов, так как руководство клуба уделяет огромное внимание ей и детско-юношескому футболу. Этот принцип должен лежать в основании наших мыслей. Владелец клуба хочет, чтобы «Акрон» играл в такой футбол. Тем более что никто не гарантирует результата, если будешь играть с 10 футболистами в обороне и с вратарём, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Я молюсь за своих футболистов, за родных, за страну». По душам с Зауром Тедеевым
Эксклюзив
«Я молюсь за своих футболистов, за родных, за страну». По душам с Зауром Тедеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android