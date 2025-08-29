Скидки
21:45 Мск
Футбол Новости

Александр Бубнов назвал клуб РПЛ, у которого есть проблемы с вратарями

Александр Бубнов назвал клуб РПЛ, у которого есть проблемы с вратарями
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов назвал клуб Мир Российской Премьер-Лиги, у которого есть проблемы с вратарями. По мнению Бубнова, таким клубом является московское «Динамо».

«Вот у кого проблема с вратарями, так это у Карпина. Потому что Лещук, Лунин… Лунёв? Лунёв. Лунин — в «Реале», да. И тот, и другой накосячить могут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое.

Новости. Футбол
