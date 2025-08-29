Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов. Он выделил французский «Пари Сен-Жермен». Также игрок признался, что мечтает снова выступить в Лиге чемпионов.

«Думаю, в Лиге чемпионов я буду болеть за французский клуб — «ПСЖ». Они могут выиграть турнир дважды подряд. И, конечно, я тоже мечтаю снова когда-нибудь выступить в Лиге чемпионов», — сказал Ньямси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финальном матче прошлого розыгрыша ЛЧ парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

