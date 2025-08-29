Банк России выпустит монеты, посвящённые российским спортивным обществам

Банк России 1 сентября 2025 года выпустит в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей серии «Российский спорт», посвящённые российским спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка России.

Фото: Официальный сайт Банка России

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое, «Спартак» (8) — восьмой. Действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».

Текущий сезон РПЛ завершится 17 мая.