Тедеев: агенты начинают дёргать пацанёнка, а тот приходит к тренеру с лишними вопросами

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о стратегии развития молодых футболистов в клубах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я противник передачи футболистов из структуры клуба до 21 года в аренду. Сколько на моей памяти игроков из клубной системы были переданы в какую-то команду из ФНЛ или ПФЛ, не помню ни одного успешного случая, чтобы футболист вернулся обратно, прибавив. Зачастую получается наоборот.

Я всегда за то, чтобы в структуре клуба были команды, которые дадут возможность игроку развиваться до 21 года. У меня есть хороший пример: Грибов поехал в аренду в «Сокол». Его в одном из матчей поменяли на 25-й минуте не по травме. Что происходит в этот момент? На 25-й минуте поменяли молодого футболиста, которого я отдал в аренду, чтобы он играл. Если таких эпизодов будет два-три, футболист приедет обратно в клуб психологически никаким. Но в то же время могу понять тренера «Сокола». Если его что-то не устраивает в отношении того или иного футболиста, он его поменяет, ведь ему нужно давать результат. А в нашей структуре мы понимаем, что перетерпим маленькие издержки развития того или иного игрока внутри клуба, потому что это наш футболист. Самое главное — организовать хороший тренировочный процесс, который при переходе на высокий уровень позволит играть на том же уровне технически и тактически. Всё остальное добавим и дадим возможность ему развиваться. Конечно, есть частые случаи, когда игрок перерос вторую команду, но не дотягивает до первой, потому что там есть сильный игрок на позиции. Однако мы знаем, что он пойдёт в ФНЛ и точно будет играть. Такого футболиста я готов отдать в аренду, понимая, кто будет тренером.

Агенты в таких случаях что часто делают? Они видят, что футболист не попадает основу юношеской или молодёжной команды, и их начинает это злить, ведь до этого он постоянно играл. В этот момент агент думает, что нужно вести и развивать в другом клубе, дёргая пацанёнка. Этот пацанёнок начинает приходить к тренеру и задавать лишние вопросы: «Почему я не играю?» Это неправильно. Я лично рекомендую руководству клуба до последнего момента никого не отпускать. Я готов терпеть, разговаривать и учить каждого игрока уму-разуму, чтобы он максимально реализовывался в нашем клубе. Сегодня в молодёжной команде и в «Акроне-2» работают специалисты, которые такого же мнения. Для меня лично это очень важно», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

