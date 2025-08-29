Агент Ивана Игнатьева сообщил, что нападающий продолжит карьеру в российском клубе

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева, сообщил, что форвард вскоре покинет алжирский клуб и вернётся в Россию. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев не собирается возвращаться в Алжир, так как его бабушка больна раком и он хочет оставаться на родине.

«Буквально в течение дня‑двух по будущему Ивана Игнатьева будет официальная информация, если ничего сверхъестественного не случится. Ваня возвращается в Россию», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Игнатьев также выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар Панчево», а также армянский «Урарту». Всего в составе «Кабилии» россиянин принял участие в 15 матчах, в которых забил пять голов.