Заур Тедеев объяснил, почему в России футболисты раньше заканчивают играть, чем в Европе

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему в чемпионате России футболисты раньше заканчивают играть, чем в Европе.

«По каждому футболисту возникают какие-то сложности. Особенно это касается российских игроков, потому что вклад в их здоровье с раннего детства часто бывает не позитивным, а иногда даже убийственным.

Вы не задумывались, почему в России очень мало кто доигрывает до возраста Дзюбы? Чаще всего в 30-32 года у нас футболист уже на закате карьеры и многие из них перестают играть. Тогда как в Европе чаще всего играют до 40 лет. До 35 — это нормально. А у нас организм изнашивается уже в детстве. Я знаю очень массу талантливых мальчишек из Осетии, которые не доиграли даже до 30. Их рано забирали из дому, они были в своих академиях ведущими исполнителями и играли без замен. В итоге к 18-19 годам у них износ коленей, суставов, спины был как у 28-29-летних. Сколько такому футболисту ещё дано времени? Пускай пять-семь лет. Поэтому в этом возрастном промежутке мы видим колоссальное количество травм. Из-за этого многие ребята, играющие на высоком уровне, рано заканчивают. Мне кажется, что эта проблема лежит, опять-таки, в основании детско-юношеского футбола. Мы снова идём за результатом. Когда 12-летними детьми играем семёрками, мы не меняем весь состав через 15 минут матча. Нет, мы чаще всего 30 минут проводим одной семёркой и потом делаем одну-две замены. И так на протяжении целого сезона — одни вообще не получают шанса выйти на поле (как правило, рождённые во втором полугодии), а другие играют на износ. И так происходит по всей России. Это катастрофа. Вот за этим нужно строго следить.

Например, советская система подразумевала одинаковые требования к подготовке юных футболистов как таковой. Любой тренер понимал, что нужно делать в понедельник, вторник и как строить игру. У меня была очень сильная детская команда, где играли Кусов, Мандрыкин, Сакиев, Карсанов. Все они в итоге попали в Премьер-Лигу, кто-то даже стал чемпионом России, а Мандрыкин — обладателем Кубка УЕФА. В то время нам давали возможность именно развиваться, а не загоняли. Но даже мы при переходе из советской системы в российскую уже испытывали эти сложности. Предыдущему поколению повезло намного больше. Давайте вспомним, сколько футболистов из Советского Союза уезжали за рубеж и там становились ведущими игроками в лучших клубах. Заваров и Алейников выступали в «Ювентусе», Шалимов — в «Интере». Под Канчельскисом, как недавно Радимов шутил, сидел Бекхэм в «Манчестер Юнайтед». Тот же Карпин, Мостовой. Они вырастали в советской системе и были лучшими в Европе. В российской реальности таких примеров очень мало. Проблема идёт из недр детского футбола», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.