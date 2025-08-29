«В России никто не разговаривает». Отец Дениса Черышева — о будущем игрока

Тренер Дмитрий Черышев, отец российского футболиста Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына. Денис находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Паниониоса». Ранее Черышев-младший играл за «Венецию», «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью и «Реал» Мадрид.

— По Денису пока нет конкретных новостей. Ведутся переговоры, но пока как таковых новостей нет.

— Возможно ли появление Дениса в российском клуба?

— В России никто не разговаривает. В данный нет момент предпосылок, чтобы Денис позвонил и сообщил о конкретном интересе какой-то команды, — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.