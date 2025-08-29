Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш: Смородская не заслуживает уважения

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался об экс-президенте железнодорожников Ольге Смородской. По словам Фернандеша, Смородская не заслуживает уважения.

— Что скажешь Смородской, если встретишь её?

— Надеюсь, не встречу. Для меня Смородская — незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю её. Она не заслуживает уважения, — приводит слова Фернандеша Sport24.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2015 по 2019 год. Вместе с железнодорожниками португальский хавбек становился чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны. Сейчас Фернандешу 38 лет. Он также выступал за английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и за «Краснодар».