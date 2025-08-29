Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о приобретении Педро — Тавольери

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о приобретении Педро — Тавольери
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» ответил отказом на предложение саудовского «Аль-Иттихада» о приобретении крайнего нападающего Педро. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X.

Напомним, ранее появилась информация, что «Аль-Иттихад» предложил € 35 млн за Педро. 19-летний вингер выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Зенит» запросил € 40 млн за трансфер Педро, который интересен «Лиону» и «Атлетико» — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android