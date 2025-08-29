«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о приобретении Педро — Тавольери

Санкт-петербургский «Зенит» ответил отказом на предложение саудовского «Аль-Иттихада» о приобретении крайнего нападающего Педро. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X.

Напомним, ранее появилась информация, что «Аль-Иттихад» предложил € 35 млн за Педро. 19-летний вингер выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.