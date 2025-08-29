Скидки
Тедеев: если бы Марадишвили было 30 лет, возможно, я задумался бы, стоит ли звать его

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о подписании полузащитника Константина Марадишвили из московского «Локомотива». Трансфер состоялся этим летом.

«Футболист — это достояние тренера. Вот сегодня у меня есть определённые игроки, и они для меня самые лучшие. Появится новый человек — он тоже будет для меня лучшим. Футболистов нужно уважать. Жизнь в полётах, дефицит общения с родными и близкими, дисбаланс внутри семьи — всё это накладывает отпечаток и на характеры игроков. Поэтому не уважать их мы, тренеры, не можем. Я считаю, что к каждому футболисту нужно найти подход и верить в него до самого последнего момента. Да, они часто разочаровывают своим отношением, поведением — всякое случается в жизни. Но ты как тренер должен обладать определёнными педагогическими знаниями.

Советский преподаватель отличался терпением. Что-то творит мальчишка в классе — сделает замечание. Правильное, великодушное, благородное. А сегодня иногда молодые преподаватели впадают сразу в истерику. Мы не должны такого допускать, если футболист что-то делает не так. Спортсмен имеет право на ошибку. Для меня важно изучить игрока. А сделать это я смогу только тогда, когда буду с ним близок в плане контакта, отношений. А если я буду от него отдаляться, как я помогу тому же Марадишвили? Ему нужно помочь!

Все знают, что Марадишвили — безумно талантливый футболист, который был в ведущих командах страны. Не может футболист, который играл в ЦСКА, «Локомотиве», в один момент вдруг стать плохим. Просто что-то пошло не так, травмы участились. Если бы ему было 30 лет, возможно, я задумался бы, стоит ли Костю звать в команду. Но парень 2000-го года рождения, впереди минимум пять-семь лет стабильной карьеры. И я как человек и тренер должен в этом принимать участие. Не важно, какое место я с ним займу. Важно, что я как тренер должен сделать его сильнее. Вот тогда я буду говорить, что похож на тренера. Помочь футболистам — моя основная роль. Для меня это естественно. Почему для Кости удивительно — я не знаю», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

