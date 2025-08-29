Скидки
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 7-го тура чемпионата России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

30 августа (суббота)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; АVAR — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Владимир Москалёв; АVAR — Егор Егоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Виталий Мешков; АVAR — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Лапочкин.

