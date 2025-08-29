Заур Тедеев: с Дзюбой не прокатит вариант: «Слышь, делай так, как я сказал»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как нашёл подход к лучшему бомбардиру российского футбола Артёму Дзюбе.

«Думаю, на этот вопрос очень легко ответить. И также просто реализовать. Артём Дзюба — легенда нашего футбола. Сегодня таких легенд в РПЛ две — Акинфеев и он. Других нет. То, чего добились Артём и Игорь, из действующих футболистов не добился никто. Спорить с Дзюбой о том, как надо играть в футбол, и что-то навязывать, — абсолютно бессмысленно. Он всё выучил уже в этой жизни, прошёл через всё, выиграл всё. Мне как тренеру остаётся только физически его держать в тонусе.

Это вопрос моего образования, умений. Здесь не прокатит вариант: «Слышь, а я вот когда был футболистом, мне это помогало». Или: «Делай так, как я сказал». Нет, здесь надо просто рационально и чётко изучить тело человека, понять, что ему надо, и, самое главное, учитывать его привычки, а не свои личные амбиции ставить во главу угла. Этому меня научил ещё Валерий Георгиевич Газзаев, который к своим футболистам относился, как к самым родным людям. Этому же учили Белявский и Юревич — люди, которые прошли всё в футболе как тренеры и педагоги.

Мои отношения с Дзюбой — это не просто отношения тренера с футболистом. Я знаю цену этому футболисту. И здесь очень важно понять, что в какой-то момент надо его услышать. И в нужный миг сказать именно то, что до него дойдёт, а не постоянно настаивать на каких-то своих моментах. Я сегодня с ним на одном уровне с точки зрения контакта. Не стараюсь выглядеть главнее. Главное действующее лицо — это всё равно футболист. Это первое. Второй момент — это элементарная духовность. Мы христиане, верующие люди. Для Артёма вера и уважение к старшим являются основополагающими вещами. Для меня это самое важное в жизни. Моих старших знает вся Осетия. Когда я выхожу из дома, то вспоминаю, кем был мой дед. А приходя домой, вспоминаю, что могло унизить достоинство моих старших. Я сам для себя делаю определённые выводы и стараюсь больше этих ошибок не повторять. Такое же отношение и у Артёма.

Плюс сегодня Дзюба очень популярный человек. Его часто провоцируют, задают ему неправильные вопросы. Он иногда в пылу эмоций может что-то сказать. Но даже здесь мы должны понимать: то, что Артём сделал для футбола в России, пока не сделал больше никто. Это же видно даже по его статистическим данным: он лучший бомбардир сборной и всего российского футбола. Я не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь побьёт эти рекорды. А может, это случится лет через 50. Поэтому мы должны понимать: это — достояние нашего футбола и нашего государства», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.