Александр Бубнов оценил игру новичка ЦСКА Жоао Виктора

Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов оценил игру новоиспечённого защитника ЦСКА Жоао Виктора. Бразильский футболист присоединился к московскому клубу в это трансферное окно. Дебютировал за армейцев защитник в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:1), который состоялся 24 августа.

«Жоао Виктор очень понравился. Он быстрее Роши. Роша вроде поздоровее, но этот тоже высокий. Он не такой широкий, но он быстрее.

Это очень важно. Он и головой, значит, лучше играет, и ногами. И он техничный там, всё. От него не убежишь никуда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

