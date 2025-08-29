Александр Бубнов оценил игру новичка ЦСКА Жоао Виктора

Бывший российский футболист Александр Бубнов оценил игру новоиспечённого защитника ЦСКА Жоао Виктора. Бразильский футболист присоединился к московскому клубу в это трансферное окно. Дебютировал за армейцев защитник в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:1), который состоялся 24 августа.

«Жоао Виктор очень понравился. Он быстрее Роши. Роша вроде поздоровее, но этот тоже высокий. Он не такой широкий, но он быстрее.

Это очень важно. Он и головой, значит, лучше играет, и ногами. И он техничный там, всё. От него не убежишь никуда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».