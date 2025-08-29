Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о критике игры «Динамо» в обороне в прошлом сезоне

Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о критике игры «Динамо» в обороне в прошлом сезоне
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о критике игры бело-голубых в обороне в прошлом сезоне.

— В прошлом сезоне только ленивый не ругал «Динамо» за игру в обороне. Сейчас есть изменения?
— Не хочу сравнивать. Изменения есть, потому что у каждого тренера есть свои футбольные принципы и требования. Игроки их впитывают и выполняют, что было — уже в прошлом, — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое.

