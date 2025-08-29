Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» получил отказ от «Утрехта» на своё предложение по Эль-Каруани — De Telegraaf

«Спартак» получил отказ от «Утрехта» на своё предложение по Эль-Каруани — De Telegraaf
Комментарии

Нидерландский клуб «Утрехт» ответил отказом на предложение «Спартака» о приобретении защитника Суфьяна Эль-Каруани за € 6 млн, сообщает онлайн-издание De Telegraaf. По данным источника, совет директоров, акционеры и руководство «Утрехта» считают ведение бизнеса с российским клубом морально безответственным.

Эль-Каруани является воспитанником клуба НЕК Неймеген. С 2023 года марокканец защищает цвета «Утрехта». «Спартак» после шести туров Мир Российской Премьер-Лиги располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков.

В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Сочи».

