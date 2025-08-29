Тедеев: если у владельца клуба есть вопросы — лучше спросить напрямую. Я честно отвечу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о взаимоотношениях с владельцем тольяттинского клуба Павлом Морозовым.

— С владельцем клуба Павлом Морозовым у вас тесный контакт?

— С ним очень приятно общаться, особенно на тему академии. Я всегда его благодарю за внимание к детско-юношескому футболу. Без всякой лести скажу: для меня это очень важно. Я сам как тренер воспитывался в этой среде и прошёл там все стадии развития. На этой почве у нас с Павлом Анатольевичем нормальный контакт. Но я считаю, что между владельцем клуба, генеральным директором и главным тренером не должно быть супертесных, тем более — панибратских отношений. Мне такое точно не понравится. Такая же ситуация, кстати, была и в «Ростове». Я по сей день с большущим уважением отношусь к Арташесу Владимировичу [Арутюнянцу], который тоже огромное внимание уделяет развитию детско-юношеского футбола. С ним тоже было приятно общаться на тему перспектив. Мне в этом плане в жизни очень повезло.

— Но это не случай Сергея Галицкого, который может зарубиться с футболистами насчёт пенальти или розыгрыша мяча от ворот?

— Насчёт пенальти мы с Павлом Анатольевичем ещё не общались (улыбается). Если надо, пообщаюсь с удовольствием — всегда готов. Любой человек из руководства клуба всегда может задать мне какой угодно вопрос. Лишь бы я сам знал на него ответ. Хуже, когда владельцу задают вопросы извне и сами же начинают рассуждать: «А почему не вышел в составе Петров? Явная ошибка тренера». А какой-то руководитель сразу начинает делать выводы. А можно спросить у наставника, и тот всегда объяснит. Ни одно решение до матча ничего не гарантирует. Но ты же не будешь сам себе в ноги стрелять! Любое решение всегда принимается на основе чего-то. И вот про это «что-то» лучше спросить напрямую. Я — за такие отношения. Спроси — я честно отвечу. Слава богу, у нас пока таких моментов не возникает. Но если вдруг появятся вопросы — наши двери открыты. Всегда можно прийти и понаблюдать за тренировочным процессом. Я готов не только объяснить, но и показать, почему не выступает тот или иной футболист. Может, игрок выпал из обоймы по определённым нюансам, которые не стоит раскрывать везде, но можно обсудить в своём кругу. Но это всё должно быть лаконично, конкретно и понятно, без каких-то близких отношений, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.